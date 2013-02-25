Ставицький: є технічні можливості поставок з Європи газу в обсязі 30 млрд кубів

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв’ю журналістам сказав міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький.

Він пояснив, що мова йде про реверсні поставки газу з Європи.

“У нас є повна домовленість і є чіткий план, який ми виконаємо в найближчий час”, - сказав Е.Ставицький, додавши, що мова йде про країни, які знаходяться на західному кордоні України, в тому числі Словаччину, Угорщину, Польщу.

Він зауважив, що є технічні можливості поставок з Європи газу в обсязі 30 млрд кубів, що повністю задовольняє потреби України в імпортному газі. При цьому ціна такого газу буде відповідати ціні спотових ринків.

Відповідаючи на запитання, коли така домовленість може бути реалізована, Е.Ставицький сказав: “Найближчим часом”.