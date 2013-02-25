Кучму обурила розтиражована брехня - він написав Азарову

Про це йдеться у відкритому листі Л.Кучми до М.Азарова, переданому УНІАН прес-службою Президентського фонду "Україна".

Як зазначає Л.Кучма, звернутися до М.Азарова із цим листом примусив його «безпрецедентний випадок. Кілька днів тому у мережі Інтернет було розповсюджено наклепницьку дезінформацію, яка ганьбить мою честь та достоїнство. Подібного роду «зливи» - не новина. Свого часу, як Ви пам’ятаєте, їх активно використовували проти мене, як проти діючого Президента держави. Час від часу це повторюється й зараз. Ініціаторами подібних акцій, як правило, виступають нечистоплотні політики. А для тиражування фальшивок використовуються брудні технології інформаційних війн. Так було й цього разу».

За словами екс-президента, «сенсацію» зробили за допомогою сайту, який було зареєстровано у березні минулого року вітчизняним реєстратором, але поза межами України. Сайт і зараз знаходиться не в Україні, а наповнюється контентом саме з території нашої держави».

Як зазначає Л.Кучма, «мабуть, не було б рації доволі докладно розповідати про технологію чергової провокації, аби не два моменти. По-перше, намагання декого зганьбити мою честь, достоїнство та ділову репутацію – не лише удар особисто по Леоніду Кучмі. Таким чином, впевнений, у черговий раз намагаються вдарити по іміджу Української держави.

По-друге, й це особливо вразило: вперше за всю історію незалежної України до тиражування фальшивки (з посиланням, до речі, на невідомий сайт) вдалося державне агентство Укрінформ. Причому, вдалося вже тоді, коли усім стало зрозуміло – чутки, закинуті у мережу Інтернет – відверта провокація».

«У цьому зв’язку складається враження: нинішнє керівництво Укрінформу або професійно непридатне, або ж грає за чиїмось брудним сценарієм. Сподіваюсь, шановний Миколо Янович, що Ви зможете дати відповідь на це запитання. Бо про події в нашій державі, діяльність влади у світі дізнаються саме з повідомлень агентства Укрінформ», - йдеться у відкритому листі Л.Кучми.

*** 21 лютого ц. р. Укрінформ розповсюдив інформацію такого змісту: «Джерела у правоохоронних органах стверджують, що другого Президента України Леоніда Кучму було затримано у київському аеропорту "Жуляни".

"Такий факт (затримання – ред.) мав місце", - сказало кореспондентові Укрінформу одне з джерел.

Водночас у Генеральній прокуратурі заявили, що наразі не мають інформації про затримання Кучми.

В оточенні екс-президента агентству заявили, що не коментуватимуть "подібні дурниці".

Нагадаємо, за повідомленням маловідомого російського сайту crimelist.ru, Леоніда Кучму було затримано в четвер у київському аеропорту "Жуляни", коли його приватний літак намагався вилетіти без дозволу адміністрації аеропорту.

20 лютого перший заступник Генпрокурора Ренат Кузьмін заявив, що проводиться нове розслідування стосовно замовників убивства журналіста Георгія Гонгадзе і ГПУ має достатньо доказів причетності Кучми до замовлення злочину».

УНІАН 21 лютого звернувся за коментарем до адвоката Л.Кучми Віктора Петруненка, який спростував інформацію ЗМІ про затримання колишнього Президента України Л.Кучми у столичному аеропорту “Київ”. “Нісенітниця це все, “утка””, - сказав адвокат.

Пізніше того ж дня Л.Кучма заявив журналістам у Харкові, що виліт літака з київського аеропорту “Бориспіль” затримався через складні погодні умови.

“Хто вам сказав, що “Жуляни”? Я летів із “Борисполя”, по-перше. Нам сказали, що сніг серйозний. Жодного літака не випускають у такому випадку без обробки”, - сказав Л.Кучма.

Коментуючи чутки у ЗМІ про начебто можливе затримання Л.Кучма сказав: “Ніякого затримання не було. А чого раптом мені бути затриманим? Що у вас трошки щось?..”.