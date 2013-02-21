Кучма коментує чутки про затримання з натяком на чиюсь хвору голову

Як передає кореспондент УНІАН, про це у Харкові сказав журналістам сам Л.Кучма.

“Хто вам сказав, що “Жуляни”? Я летів із “Борисполя”, по-перше. Нам сказали, що сніг серйозний. Жодного літака не випускають у такому випадку без обробки”, - сказав Л.Кучма.

Коментуючи чутки у ЗМІ про начебто можливе затримання Л.Кучма сказав: “Ніякого затримання не було. А чого раптом мені бути затриманим? Що у вас трошки щось?..”.

Як повідомляв УНІАН, 20 лютого перший заступник генерального прокурора України Ренат Кузьмін в ефірі радіостанції "Эхо Москвы" заявив, що Генеральна прокуратура України має достатню кількість доказів, які підтверджують причетність Л.Кучми до замовлення вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.

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Сьогодні, 21 лютого, деякі ЗМІ повідомили, що Л.Кучма намагався учора ввечері вилетіти з аеропорту «Жуляни» за кордон, але був затриманий правоохоронцями.

Коментуючи цю інформацію УНІАН, адвокат Л.Кучми Віктор Петруненко сказав, що все нісенітниця.

Л.Кучма сьогодні, перебуваючи в Харкові, вручив іменні стипендії Президентського фонду “Україна” студентам Національного аерокосмічного університету імені В.Жуковського (ХАІ).