Адвокат: Співвласник «Козирної карти» не просив притулку в Хорватії

Як повідомляє "Радіо Свобода", Любо Павасович Вискович сказав його загребському кореспонденту: "Це помилкова інформація"".

За словами адвоката, захист не робитиме жодних кроків до рішення Конституційного суду Хорватії у справі Задорожного.

На запитання, чи буде таке звернення у разі відмови, адвокат відповів: "Я не хочу нічого коментувати до рішення Конституційного суду".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні газета "Коммерсант-Украина" написала, що Задорожний вже попросив політичний притулок у Хорватії.