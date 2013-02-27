Адвокат: Співвласник «Козирної карти» не просив притулку в Хорватії

15:52, 27 лютого 2013
Політика
773 0

Хорватський адвокат співвласника мережі ресторанів Андрія Задорожного спростовує інформацію, що його підзахисний просить притулок у Хорватії.

Андрій Задорожний / Фото з сайту polpravozhit.ho.ua

Як повідомляє "Радіо Свобода",  Любо Павасович Вискович сказав його загребському кореспонденту: "Це помилкова інформація"".

За словами адвоката, захист не робитиме жодних кроків до рішення Конституційного суду Хорватії у справі Задорожного.

На запитання, чи буде таке звернення у разі відмови, адвокат відповів: "Я не хочу нічого коментувати до рішення Конституційного суду".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні газета "Коммерсант-Украина" написала, що Задорожний вже попросив політичний притулок у Хорватії.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter