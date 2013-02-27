Адвокат: Співвласник «Козирної карти» не просив притулку в Хорватії
15:52, 27 лютого 2013Політика
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Хорватський адвокат співвласника мережі ресторанів Андрія Задорожного спростовує інформацію, що його підзахисний просить притулок у Хорватії.
Андрій Задорожний чекає рішення хорватського КС/ Фото з сайту polpravozhit.ho.ua
Як повідомляє "Радіо Свобода", Любо Павасович Вискович сказав його загребському кореспонденту: "Це помилкова інформація"".
За словами адвоката, захист не робитиме жодних кроків до рішення Конституційного суду Хорватії у справі Задорожного.
На запитання, чи буде таке звернення у разі відмови, адвокат відповів: "Я не хочу нічого коментувати до рішення Конституційного суду".
Як повідомляв УНІАН, сьогодні газета "Коммерсант-Украина" написала, що Задорожний вже попросив політичний притулок у Хорватії.
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