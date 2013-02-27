Регіонал пропонує Раді забрати в українців чверть доходів із депозитів

Народний депутат від Партії регіонів Євген Сігал пропонує Верховній Раді внести зміни до Податкового кодексу і ввести з 1 січня 2014 року 25% податок на доходи фізичних осіб, отримані у вигляді відсотків на поточні або депозитні вклади в банках або небанківських установах. Відповідний законопроект №2401 зареєстровано в парламенті 26 лютого 2013 р.

Згідно із пояснювальною запискою до законопроекту, ухвалення запропонованих змін дозволить комерційним банкам отримати дешевші кредитні ресурси, а державному бюджету - додаткове джерело надходжень, які, як передбачається, може бути спрямовано на покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду.

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«Аналіз показує, що в 2012 році середньоринкова дохідність вкладів у гривні зросла на чверть. При цьому висока дохідність банківських вкладів (депозитів) стимулює у населення накопичувальні настрої. Загальний обсяг коштів фізичних осіб у банках за минулий рік збільшився на 19%, при цьому зростання кредитування суб'єктів господарювання було лише на 5%», - йдеться в пояснювальній записці .

Як повідомляв УНІАН, за даними НБУ, обсяг депозитів громадян України за три квартали 2012 року зріс на 44 млрд грн (на 14,2%) і на 1 жовтня 2012 року становив 354,391 млрд грн. Більшість вкладів розміщені на термін від 1 до 2 років – 36,95%, на термін до 1 року доводиться 33,72% вкладів, «до запитання» – 22,34%, на термін більше 2 років – 6,98%.

Нагадаємо також, що депутат Є.Сігал іншим законопроектом запропонував Верховній Раді внести зміни до Закону «Про банки та банківську діяльність», що передбачають скасування норми, яка дозволяє банкам залучати вклади (депозити) від фізичних осіб у іноземній валюті.