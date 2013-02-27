Кожара вірить, що Україна зможе виконати умови ЄС для підписання асоціації

Українська влада зможе виконати умови для підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом на саміті "Східного партнерства" у листопаді цього року та сподівається, що ЄС ухвалить "політичне рішення" про підписання цього документа.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це сьогодні у Варшаві сказав міністр закордонних справ України Леонід Кожара в інтерв'ю журналістам.

"Я вважаю, що ті дії, які ми маємо зробити до саміту "Східного партнерства" у Вільнюсі, вони по силам і українському уряду, і парламенту", - сказав міністр.

Глава українського МЗС відзначив, що Україна готова вже зараз підписати Угоду про асоціацію з Євросоюзом, додавши, водночас, що для цього на сьогодні немає згоди серед усіх держав ЄС.

Він пояснив це складною процедурою ухвалення рішень в Євросоюзі, котрий об'єднує 27 держав.

"На відміну від України, де політична воля формується набагато простіше, політична воля в Євросоюзі - це складний процес. Треба взяти до уваги інтереси головних органів ЄС, 27-столиць ЄС, провідних політичних партій", - зазначив Л.Кожара.

Він заявив, що проведені ним останніми днями зустрічі з представниками держав Європейського Союзу надихають його оптимізмом в цій справі.

"Я переконаний, що є позитивна тенденція на шляху підписання Угоди про асоціацію з ЄС", - сказав міністр.

Водночас, відповідаючи на запитання УНІАН, Л.Кожара не дав прямої відповіді на те, чи можливе підписання Угоди про асоціацію без звільнення екс-глави українського уряду Юлії Тимошенко та колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка.

Міністр сказав, що проблема вибіркового правосуддя порушувалася під час його зустрічей в Брюсселі, Берліні та у Варшаві.

"На усіх зустрічах сказав, що так, як трактується Євросоюзом, що в Україні є система репресії опозиції, то такої системи на сьогоднішній день не існує", - сказав Л.Кожара.

Міністр також зазначив, що Україна очікує рішення Європейського суду з прав людини щодо справи Ю.Тимошенко.

"Україна має зобов'язання перед Радою Європи виконувати рішення цього суду. Ми подивимося, що це буде за рішення та будемо діяти в його дусі", - зазначив міністр.

Він додав, що також "можливий прогрес" у вирішенні справи Ю.Луценка у випадку його "доброї волі".

Як повідомляв УНІАН, лідери Євросоюзу за підсумками останнього саміту Україна-ЄС, котрий відбувся на початку цього тижня в Брюсселі, заявили, що очікують більшого прогресу від української влади в справі виконання умов для підписання Угоди про асоціацію.

Європейські політики зазначили, що українська влада повинна продемонструвати конкретні досягнення до травня цього року, оскільки ЄС потребує ще додаткового часу на внутрішні процедури, аби Угода про асоціацію могла бути підписана на саміті в листопаді.

Раніше західні політики неодноразово закликали українську владу звільнити Ю.Тимошенко та Ю.Луценко, котрих вважають жертвами "вибіркового правосуддя", а чинна влада в Україні - правомірно засудженими корупціонерами.

Низка експертів вважають, що Євросоюз може погодитися на підписання Угоди про асоціацію з Україною навіть без звільнення Ю.Тимошенко, але водночас інші категорично відкидають таку можливість.