Регіонал каже, що опозиція хотіла зірвати засідання Кабміну
На думку народного депутата, члена фракції Партії регіонів Олександра Стояна, опозиція не отримала слово під час розширеного засідання Кабінету міністрів, бо поводила себе деструктивно і була налаштована на зрив засідання.
Про це він заявив в ефірі «5 каналу».
«Я заходив до Олени Лукаш і вона сказала, що дійсно, є заявка від Яценюка і було запропоновано, щоб прийшли на засідання Кабінету міністрів лідери фракцій і голови комітетів, були запрошені і губернатори, зал не дуже великий. Було сказано, що прийде 30 чоловік, цілком очевидно, що такий прихід тридцяти чоловік був налаштований на те, щоб зірвати засідання уряду. Вона (Олена Лукаш – ред.) підтвердила, що ми дамо як мінімум два виступи – пану Яценюку і голові комітету по освіті і науці Гриневичу. Але коли почалися виступи Президента і виступи прем’єр-міністра, опозиція почала поводити себе деструктивно, Азаров був зобов’язаний зробити зауваження – це по-перше. По-друге – навіщо було проводити 30 осіб», - заявив Стоян.