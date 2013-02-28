Регіонал каже, що опозиція хотіла зірвати засідання Кабміну

Про це він заявив в ефірі «5 каналу».

«Я заходив до Олени Лукаш і вона сказала, що дійсно, є заявка від Яценюка і було запропоновано, щоб прийшли на засідання Кабінету міністрів лідери фракцій і голови комітетів, були запрошені і губернатори, зал не дуже великий. Було сказано, що прийде 30 чоловік, цілком очевидно, що такий прихід тридцяти чоловік був налаштований на те, щоб зірвати засідання уряду. Вона (Олена Лукаш – ред.) підтвердила, що ми дамо як мінімум два виступи – пану Яценюку і голові комітету по освіті і науці Гриневичу. Але коли почалися виступи Президента і виступи прем’єр-міністра, опозиція почала поводити себе деструктивно, Азаров був зобов’язаний зробити зауваження – це по-перше. По-друге – навіщо було проводити 30 осіб», - заявив Стоян.