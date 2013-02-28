Москва відмовила співавтору «закону Магнітського» у візі
Розроблювач "списку Магнітського", член палати представників США від республіканців Кріс Сміт заявив, що йому відмовили в російській візі.
Про це повідомляє Українська правда з посиланням на "Foreign Policy".
"Закон Магнітського - причина, через яку мені не видали візу. Таке трапляється вперше. Я був у шоці. Навіть у гірші дні СРСР я їздив туди неодноразово", - сказав Сміт.
При цьому він повідомив, що їхав у Росію на запрошення посла США Майкла Макфола, який спробував допомогти йому, але це не допомогло.
Російський уряд не дав ніяких пояснень своєї відмови.
Перед тим, як одержати відмову, Сміт зустрічався з послом Росії в США, який і повідомив про рішення. Крім того, він відзначив, що воно приймалось не у Вашингтоні, а в Москві.
Сміт - один зі співавторів "закону Магнітського". Закон передбачає введення обмежень проти російських чиновників, яких вважають причетними до смерті в московському ізоляторі в 2009 році юриста Сергія Магнітського.