Москва відмовила співавтору «закону Магнітського» у візі

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на "Foreign Policy".

"Закон Магнітського - причина, через яку мені не видали візу. Таке трапляється вперше. Я був у шоці. Навіть у гірші дні СРСР я їздив туди неодноразово", - сказав Сміт.

При цьому він повідомив, що їхав у Росію на запрошення посла США Майкла Макфола, який спробував допомогти йому, але це не допомогло.

Російський уряд не дав ніяких пояснень своєї відмови.

Перед тим, як одержати відмову, Сміт зустрічався з послом Росії в США, який і повідомив про рішення. Крім того, він відзначив, що воно приймалось не у Вашингтоні, а в Москві.

Сміт - один зі співавторів "закону Магнітського". Закон передбачає введення обмежень проти російських чиновників, яких вважають причетними до смерті в московському ізоляторі в 2009 році юриста Сергія Магнітського.