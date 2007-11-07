Експерти вважають, що Литвин не контролює власний блок

Експерти вважають Володимир ЛИТВИН не контролює власний блок у Верховній Раді.

Зокрема, як зазначив в інтерв’ю УНІАН політолог Олексій ГАРАНЬ, “якщо проаналізувати депутатський корпус Блоку ЛИТВИНА, то виходить, що сам ЛИТВИН його, за великим рахунком, не контролює”. І саме це, на думку експерта, “може бути головною причиною того, що він не наважується прийняти рішення примкнути до демократичної коаліції”.

Як зазначив О.ГАРАНЬ, “кілька депутатів майбутньої фракції Блоку Литвина контролюються депутатом-“регіоналом” ХМЕЛЬНИЦЬКИМ, на декого мають вплив ФІРТАШ та, ймовірно, ПОРОШЕНКО. Водночас близькі до ЛИТВИНА люди зберегли або отримали нові призначення за нинішнього Президента”. Як вважає політолог, “усе це посилюватиме відцентрові тенденції в його фракції, яку ЛИТВИН не зможе контролювати”.

Тому, за словами експерта, “міркування про «золоту акцію» можуть виявитися доброю міною при поганій грі. Зрештою, ЛИТВИН може перехитрити сам себе, як це вже бувало в його кар’єрі, а перед фракцією постане загроза розвалу”.

На думку О.ГАРАНЯ, “ЛИТВИН сподівається, що в умовах нестійкої більшості йому буде краще маневрувати між різними таборами, домовляючись щодо окремих голосувань і підвищуючи тим самим свою роль”. Як вважає експерт, “таку думку ЛИТВИНУ підкидають і деякі політтехнологи – прихильники «широкої коаліції», малюючи йому навіть президентські перспективи на наступних виборах”.

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