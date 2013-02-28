Тюремники скаржаться, що Тимошенко на них наговорює лікарям

У Державній пенітенціарній службі України заявляють, що засуджена екс-прем’єр-міністр Юлія Тимошенко вводить в оману німецьких лікарів стосовно ставлення до неї співробітників відомства.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної пенітенціарної служби, німецькі лікарі у даний час продовжують роботу у складі Міжнародної медичної комісії МОЗ із засудженою Ю.Тимошенко.

Однак, у зв’язку з тим, що засуджена намагається ввести в оману навіть лікарів з клініки «Шаріте», прес-служба пенітенціарної служби вимушена повторно роз’яснити ситуацію щодо умов можливого етапування Ю.Тимошенко.

«Зокрема, засуджена наговорила німецьким лікарям про те, що співробітники пенітенціарної служби начебто вимагали від неї, щоб вона ледь не пішки слідувала на судове засідання до м.Києва. Розповіла їм про неіснуючі чотири умови від співробітників пенітенціарної служби, а також начебто про те, що вона мало не з нашої волі має провести сидячи у судовому засіданні безперервно 8 годин», - сказано у повідомленні.

В ДПтС спростували ці слова Ю.Тимошенко.

«Ми вже роз’яснювали, що таких вимог не існує в природі. І керівництво установи, єдине чим цікавилося у засудженої, то це її змогою бути в дорозі протягом 6-7 годин, і чи потрібна їй якась додаткова допомога співробітників пенітенціарної служби під час етапування у разі її реального бажання», - наголосили у відомстві.

Крім того, за даними ДПтС, Ю.Тимошенко також повідомила німецьким лікарям, що вимагає бути занесена до суду на ношах. «Цю обставину ми також вже коментували», - нагадали у службі.

З урахування вищевикладеного, ДПтС заявляє, що завжди діяла і діятиме в рамках чинного законодавства.

Також пенітенціарна служба вкотре закликала Ю.Тимошенко та її «оточення» не викривлювати будь-яку інформацію про діяльність співробітників Качанівської колонії.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні до харківської лікарні «Укрзалізниці», де перебуває Ю.Тимошенко, прибули лікарі з німецької клініки «Шаріте» Карл Макс Айнхойпль та Аннет Райсхауер.