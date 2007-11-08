Ющенко їде до Полтавської області
03:53, 08 листопада 2007Політика
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Повідомлення Полтавської ОДА
Президент України Віктор ЮЩЕНКО відвідає з робочою поїздкою Полтавську область.
Як повідомили УНІАН в Полтавській обласній державній адміністрації, у ході поїздки глава держави ознайомиться із завершеним будівництвом першої черги 330-квартирного житлового будинку в с. Щербані Полтавського району та закладе капсулу до другої черги будинку.
Також Президент проведе нараду з питань нарощування обсягів будівництва житла. Після наради о 14.30 відбудеться підхід до преси.
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