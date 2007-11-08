Ющенко їде до Полтавської області

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відвідає з робочою поїздкою Полтавську область.

Як повідомили УНІАН в Полтавській обласній державній адміністрації, у ході поїздки глава держави ознайомиться із завершеним будівництвом першої черги 330-квартирного житлового будинку в с. Щербані Полтавського району та закладе капсулу до другої черги будинку.

Також Президент проведе нараду з питань нарощування обсягів будівництва житла. Після наради о 14.30 відбудеться підхід до преси.