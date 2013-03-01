У тюремників готові усі документи для етапування Тимошенко до Києва

Адміністрація Качанівської виправної колонії підготувала документи для етапування 4 березня екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко, яка перебуває у ЦКЛ “Укрзалізниця” в Харкові, на засідання Печерського районного суду Києва, де планується провести допит свідка обвинувачення у справі про вбивство у 1996 році депутата і бізнесмена Євгена Щербаня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Харкові повідомив начальник Качанівської виправної колонії Ігор Колпащіков.

“Поки що всі відповідні документи ми подали для проведення цього заходу. Все, що залежить від нас, ми документи подали”, - сказав він.

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Водночас він підкреслив, що Державна пенітенціарна служба не може отримати від Ю.Тимошенко однозначної відповіді, що вона у цих обставинах хоче бути доставлена на засідання суду до Києва.

“З її сторони ніяк ми не можемо отримати однозначної відповіді: заява з проханням доставити і тут же її посилання на статтю 138”, - наголосив начальник колонії.

І.Колпащіков сказав, що адміністрації колонії повідомлено було про те, які умови висунули німецькі лікарі Ю.Тимошенко щодо автомобіля, на якому може відбуватися її етапування до Києва.

Він зазначив, що на цей час не володіє інформацією, чи в розпорядженні відповідних служб є такий транспортний засіб.

“Я, на жаль, не можу сказати про наявність такого спеціалізованого автомобіля. На жаль, я такою інформацією не володію. На жаль, не я розпоряджаюся автомобілями. Це зовсім інша служба”, - сказав І.Колпащіков.