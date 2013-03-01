Янукович на адресу Тимошенко про газовий контракт: «Треба було раніше думати»

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

В.Янукович заявив, що в нього немає права садити або випускати з в'язниці нікого.

“Є судова влада, правоохоронні органи, вони дають оцінки, вони розслідують”, - вкотре сказав В.Янукович.

Президент заявив, що хотів би подивитися, як подібні претензії до керівництва країни пред'явили б в Англії або США, коли правоохоронні органи ухвалюють рішення, а критикують керівництво країни. “Здається, такого немає ніде”, - додав він.

“Звичайно, не подобається”, - заявив В.Янукович, говорячи про перебування Ю.Тимошенко в ув'язненні.

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“Що б я зробив на її місці? Ну, по-перше, треба було раніше думати. Я не розумію, які були мотивації піти на такий крок”, - заявив В.Янукович. Після цього він перервав свою відповідь на запитання, оскільки журналістку Тетяну Чорновол охорона Президента почала виводити із залу.