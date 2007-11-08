Герман вважає, що Тимошенко з першим снігом полегшає

Член Партії регіонів Ганна Герман вважає заявучлена БЮТ Євгена Корнійчука про те, що ПР погрожує депутатам Блоку Юлії Тимошенко нонсенсом:

"Ні, це просто смішно! У депутатів від БЮТ, напевно, осіння депресія! І такі заяви походять саме від цього і від страшних снів", - Так прокоментувала "ІнтерМедіа консалтинг" Ганна Герман вчорашню заяву Корнійчука.

“Це все якісь фантазії, які абсолютно не відповідають дійсності”, заявила вона.

“Та про що ви говорите?! Це намір видати якийсь такий сценарій, щось придумати. Вони завжди, коли у них щось не виходить, намагаються шукати якісь фантасмагоричні сценарії”, - обурилася політик.

Регіоналка відкинула всі звинувачення “бютівців”, і прогнозує, що з “першим снігом у них все пройде”.

“Пройде листопадова депресія і все буде добре”, - резюмувала Ганна Герман.