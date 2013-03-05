Правозахисники оскаржать рішення ВАСУ в Європейському суді

Про це вони повідомили на прес-конференції в УНІАН.

Правозахисники нагадали, що 23 січня 2013 року Колегія суддів Вищого адміністративного суду України прийняла рішення, яким скасувала окрему ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 16 травня 2012 року. В ухвалі КААС йшлося про те, що рішення Київської міської ради від 24 червня 1999 року, яке встановлює 10-денний термін повідомлення про мітинги і демонстрації, не відповідає Конституції України.

Голова Громадської організації «Інститут Республіка» Володимир Чемерис нагадав, що протягом останнього часу подібні рішення, окрім Київради, ухвалило керівництво багатьох міст України. За його словами, зараз правозахисники оскаржують ці рішення у судах.

Стосовно рішення Київради В.Чемерис зазначив, що ВАСУ є найвищою інстанцією, а тому у правозахисників «відкрилась дорога до ЄСПЛ».

Він зауважив, що рішення Київради від 24 червня 1999 року є обмеженням прав громадян. Відповідно, воно суперечить не тільки Конституції України, а й Європейській конвенції з прав людини і основних свобод.