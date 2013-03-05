Верховну Раду блокуватимуть усі три опозиційні фракції

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на голова фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк.

На запитання про те, що ще вчора А.Яценюк говорив, що блокування трибуни є вигідним владі, яка хоче розпустити парламент, а вже сьогодні опозиція вдалася саме до такого виду протесту, він відповів, що було ухвалено рішення про блокування з тим, щоб унеможливити виступ голови Верховної Ради про те, що Сергія Власенка позбавлено повноважень народного депутата.

А.Яценюк додав, що також блокуванням трибуни опозиція хоче не лише привернути увагу суспільства до ситуації, “а й чітко показує те, що Президент і голова парламенту знищують в Україні опозицію, знищують в Україні тих людей, за яких проголосували більше 50% українців”.

Він вважає, що “це системний наїзд не просто на опозицію, а й на мільйони українців, які голосували за опозицію, і це початок підготовки до президентської кампанії 2015 року, оскільки Президент Янукович інакше виграти вибори, ніж знищити опозицію, не зможе”.

Відповідаючи на запитання, що робитиме опозиція, якщо суд позбавить С.Власенка депутатських повноважень, А.Яценюк сказав: “Якщо суд прийме незаконне рішення, то ми негайно звертаємось до Європейського суду з прав людини і проситимемо прискорену процедуру розгляду”.

За словами А.Яценюка, було рішення ЄСПЛ зобов’язати Україну поновити Олександра Волкова на посаді судді Верховного суду України, і буде позитивне позитивне рішення по С.Власенку.

У свою чергу, голова фракції “Свобода” Олег Тягнибок наголосив, що необхідно сумісників позбавляти депутатських повноважень, але все це має відбуватися відповідно до законодавства України, а не через сфальсифіковані рішення Регламентного комітету, як у ситуації із С.Власенком.

“Ми, три опозиційні фракції, будемо стояти на сторожі українського законодавства”, - заявив він.

За словами О.Тягнибока, мають бути позбавлені депутатських повноважень і ті, хто має подвійне громадянство. “За нашою внутрішньою інформацією, близько двох десятків депутатів теперішнього парламенту, а може, й більше, є громадянами, крім України, й іншої держави, що несе за собою юридичну відповідальність, тобто, позбавляє їх депутатського мандата”, - сказав він.

Голова фракції “УДАР” Віталій Кличко підкреслив, що “на сьогоднішній день ми всі разом захищаємо принципи демократії, ми захищаємо не тільки колег - опозиціонерів, а й кожного із депутатського корпусу, тому що якщо цей прецедент пройде, то демократії, парламентаризму в Україні не буде, вони будуть знищені”.