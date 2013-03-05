Тягнибок вимагає вигнати з Ради 20 депутатів з подвійним громадянством
За інформацією ВО "Свобода", близько 20 депутатів нинішньої каденції мають подвійне громадянство.
Про це заявив глава фракції "Свобода" Олег Тягнибок на спільному брифінгу лідерів опозиційних фракцій.
"За нашою внутрішньою інформацією, близько 20 депутатів нинішньої Верховної Ради є не тільки громадянами України, а й громадянами інших країн. Вони мають понести юридичну відповідальність, тобто бути позбавленими повноважень. Тому що не можна в одній кишені мати один паспорт, а в іншій - другий", - цитує Тягнибока Українська правда.
За словами головного свободівця, його фракція ще на минулій сесії подала запит до СБУ, на підставі якого цих депутатів мали б позбавити повноважень.
У "проміжній відповіді" СБУ повідомила, що це питання не входить у її компетенцію.
Тягнибок наголосив, що повноважень мають бути позбавлені усі депутати-сумісники.
"Всі депутати-сумісники мають бути позбавлені повноважень, бо це порушення. Але не можна вибірково тикати пальцями на неугодних", - додав депутат.