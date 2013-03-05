Тягнибок вимагає вигнати з Ради 20 депутатів з подвійним громадянством

Про це заявив глава фракції "Свобода" Олег Тягнибок на спільному брифінгу лідерів опозиційних фракцій.

"За нашою внутрішньою інформацією, близько 20 депутатів нинішньої Верховної Ради є не тільки громадянами України, а й громадянами інших країн. Вони мають понести юридичну відповідальність, тобто бути позбавленими повноважень. Тому що не можна в одній кишені мати один паспорт, а в іншій - другий", - цитує Тягнибока Українська правда.

За словами головного свободівця, його фракція ще на минулій сесії подала запит до СБУ, на підставі якого цих депутатів мали б позбавити повноважень.

У "проміжній відповіді" СБУ повідомила, що це питання не входить у її компетенцію.

Тягнибок наголосив, що повноважень мають бути позбавлені усі депутати-сумісники.

"Всі депутати-сумісники мають бути позбавлені повноважень, бо це порушення. Але не можна вибірково тикати пальцями на неугодних", - додав депутат.