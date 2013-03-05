Начальник колонії не втрачає надію вмовити Тимошенко піти до суду

Начальник Качанівської виправної колонії Ігор Колпащіков вкотре прибув до Центральної клінічної лікарні “Укрзалізниці” у Харкові, у стаціонарі якої перебуває екс-міністр Юлія Тимошенко для того, щоб запропонувати їй взяти участь у засіданні Київського районного суду Харкова у справі про порушення в діяльності корпорації ЄЕСУ, яке продовжиться сьогодні о 14.30.

Як передає кореспондент УНІАН, близько 12.25 І.Колпащіков зайшов до лікарні.

“Зараз я заходжу для того, щоб ще раз повторно запропонувати їй брати участь у судовому засіданні”, - сказав І.Колпащіков.

Він зазначив, що сьогодні зранку Ю.Тимошенко на камеру відмовилася від участі у судовому засіданні.

За словами начальника колонії, у своїй заяві від 4 березня Ю.Тимошенко не дала прямої відповіді щодо участі в засіданні Київського райсуду Харкова.