Луценко відповів, що можуть зробити українці

Про це він написав у своїх відповідях на запитання у Фейсбуці, що опубліковані сьогодні у блозі на Українській правді.

Так, відповідаючи на запитання, що можуть зробити українці, щоб достроково змінити владу, Ю.Луценко зазначив, що теоретично це зробити дуже просто. “4-мільйонний Київ, який на останніх парламентських виборах довів несприйняття ПР, виходить на вулиці і вимушує до відставки трійку Межигірських старців з посад Президента, Прем'єр-міністра та Голови ВР. Але цього не буде. Бо освічений Київ добре розуміє, що відставка Януковича і Ко – необхідність, але недостатня умова зміни системи олігархічно-кримінальної влади”, - зазначив політик.

За його словами, без зміни системи влади змін на краще не варто чекати.

“Ось чому я говорю про необхідність плану демонополізації економіки і політики в Україні. Тільки конкурентна економіка може забезпечити конкурентну політичну систему, де інтереси олігархів змагатимуться з інтересами середнього класу. При збереженні нинішньої матриці влади все рівно навпаки – при всьому розмаїтті партій та кандидатів у Президенти олігархія матиме контрольний пакет в АП, Кабміні та парламенті”, - продовжив Ю.Луценко.

Він порадив оцінювати лідерів опозиції з тої точки зору, чи здатен він і його озвучена команда на ключові посади діяти на користь середнього класу.

“Головне – деофшоризація економіки, прозорість держзакупівель, незалежний суд, відкриття реєстрів власності, громадське ТБ тощо. Решта намірів – декорації чергових друзів олігархії, опозиція без альтернативи намірів”, - наголосив Ю.Луценко.