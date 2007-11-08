Литвин вирішив звернути на себе увагу

Представник Блоку Литвина не братиме участі в засіданні робочої групи з підготовки першого засідання Верховної Ради України VI скликання до понеділка.

Про це сказав в інтерв’ю журналістам лідер блоку Володимир ЛИТВИН.

За його словами, він очікує від лідерів партій і блоків реакції на його звернення щодо необхідності зустрічі і обговорення питань, з яких виникають дискусії. В.ЛИТВИН зазначив, що необхідно домовлятися, оскільки не можна починати роботу парламенту із протистояння і блокування. Він повідомив, що сьогодні здав у ЦВК для реєстрації свої документи. Він вважає, що ця процедура має бути завершена і тоді робоча група має домовлятися про терміни першого засідання парламенту. На думку В.ЛИТВИНА, перше засідання парламенту доцільно було б провести 20-23 листопада.