БЮТ та НУ-НС пішли з Верховної Ради

Представники «Нашої України – Народної самооборони» залишили залу, де мало відбуватися засідання підготовчої групи з проведення першої сесії Верховної Ради 6-го скликання, так і не дочекавшись його початку.

Як повідомив в інтерв’ю журналістам представник НУ-НС Роман ЗВАРИЧ, представники НУ-НС та БЮТ сьогодні у повному складі прийшли на засідання, однак так і не дочекались представників Партії регіонів, КПУ та Блоку Литвина.

Р.ЗВАРИЧ при цьому зауважив, що засідання підготовчої групи не може розпочатися у зв’язку з відсутністю кворуму.

Водночас представник НУ-НС не зміг сказати, чи відбудеться таке засідання завтра. За його словами, поки не прийнято рішення чи буде завтра скликатися засідання підготовчої групи.

Р.ЗВАРИЧ зазначив, що за інформацією, яка поширена в ЗМІ, представники Блоку Литвина мають намір у понеділок взяти участь у роботі підготовчої групи. «Це означає, що вже в понеділок ми будемо мати кворум, щоб приймати рішення», - сказав він.

За словами Р.ЗВАРИЧА, у понеділок також може бути визначена дата проведення першого засідання ВР 6-го скликання.

Він нагадав, що БЮТ та НУ-НС наполягають на тому, аби перше засідання відбулося 20 листопада.

Як передає кореспондент УНІАН, слідом за представниками НУ-НС залу, де мало відбутися засідання, залишили і представники БЮТ.