Тимошенко домовилася з Литвином

Наступне засідання підготовчої групи з проведення першої сесії Верховної Ради VI скликання відбудеться в понеділок, 12 листопада, о 14.00.

Про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомила лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО. Вона наголосила, що відповідна домовленість була досягнута сьогодні з лідером Блоку Литвина Володимиром ЛИТВИНОМ.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що Партія регіонів третій день поспіль продовжує саботувати проведення засідання підготовчої групи.

«Але незалежно від того, буде в понеділок Партія регіонів чи ні, засідання підготовчої групи відбудеться», - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що в понеділок буде кворум для того, щоб підготовча група змогла приймати рішення і розпочати нормальну роботу парламенту. «Ми розраховуємо, що спільна робота Блоку Литвина з демократичними силами дасть змогу ВР конструктивно працювати», - сказала лідер БЮТ.