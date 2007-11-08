Ющенко з Полтави закликав власті Грузії провести діалог

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає власті Грузії провести відкритий політичний діалог з громадськістю для ухвалення збалансованого рішення щодо виходу з ситуації, що склалася в цій країні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент повідомив сьогодні під час перебування в Полтаві. «Я переконаний, що єдиний спосіб повернути довіру нації – діяти виключно демократичними методами. Я закликаю представників грузинської влади провести суспільний відкритий політичний діалог, і з поваги до свободи, пошани до власної конституції прийняти збалансоване рішення. У властей Грузії є достатньо конституційних способів для врегулювання ситуації, що склалася”, – сказав В.ЮЩЕНКО. За його словами, Міністерство закордонних справ України вже зробило відповідну заяву щодо подій в Грузії, і, крім того, туди направився заступник міністра закордонних справ України.

Як повідомляв УНІАН, з 1 листопада в Грузії проходили масові акції протесту, організовані опозицією. 7 листопада поліція почала розгони демонстрацій з використанням водометів, сльозогінного газу і пластикових куль, а в ніч з 7 на 8 листопада президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ ввів на всій території Грузії надзвичайний стан терміном на 15 діб, в ході якого заборонено проводити мітинги і демонстрації, випускати інформаційні повідомлення про ситуацію в Грузії на всіх теле- і радіоканалах, окрім Громадського телебачення. М.СААКАШВІЛІ заявив про причетність Росії до масових акцій протесту в Грузії.

Міністр закордонних справ України Арсеній ЯЦЕНЮК терміново направив у Грузію свого Спеціального представника Костянтина ЄЛІСЕЄВА.