Тимошенко: капуста для Партії регіонів скоро закінчиться

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО вважає безпідставними заяви представників Кабміну про зниження цін на продовольчі продукти.

Про це вона заявила сьогодні в інтерв’ю журналістам, коментуючи заяву першого віце-прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА про зниження цін, зокрема на капусту.

«Всім відомо, хто полюбляє капусту. Ми знаємо, хто завжди на городі знаходить капусту – це АЗАРОВ. Але я думаю, що капуста для Партії регіонів скоро закінчиться», - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що вже скоро Партії регіонів не буде чим займатися, оскільки в їх розпорядженні не буде бюджетних ресурсів, державної власності та інших ресурсів.

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що український народ не належить «до категорії тих живих тварин, які їдять виключно капусту».

Лідер БЮТ порадила М.АЗАРОВУ поїхати до Донецька і розповісти там виборцям Партії регіонів як він бачить перспективи розвитку їх життя.

Ю.ТИМОШЕНКО також висловила впевненість, що оцінку економічній ситуації зараз дають не політики, а виключно громадяни України, які споживають продовольчі продукти за значно завищеними цінами.

«І тому не перед політикумом і засобами масової інформації має звітувати АЗАРОВ, а перед тими людьми, яким вони обіцяли покращення життя», - заявила лідер БЮТ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 листопада, на брифінгу для журналістів перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів України Микола АЗАРОВ відзначив зниження зростання цін на продукти харчування. Зокрема він відзначив зниження цін на овочі, зокрема на капусту, на цукор (на 7%). «Ніхто з вас не написав і не сказав, що виявляється, на капусту в жовтні на 20% знизилися ціни. Смішно? А мені здається, не дуже. Капуста в раціоні наших громадян займає дуже серйозну позицію», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому М.АЗАРОВ заявив, що уряд не влаштовує рівень зниження цін на олію, про що домовлено з виробниками і торгівцями.