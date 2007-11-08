Ющенко усім повторює параграф третій

17:39, 08 листопада 2007
Політика
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Президент хоче бачити стабільний парламент

Віктор Ющенко
Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що для стабільної роботи парламенту політичні сили мають створити новий формат відносин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав під час перебування в Полтавській області.

«Я переконаний, що стабільність парламенту має базуватися на 3-х принципах: парламент і Конституція створюються для того, щоб принести політичну стабільність в Україні, формувати механізм чіткої реакції на те, що треба суспільству на законодавчому рівні», - сказав Президент. При цьому він зазначив, що «бездіяльність парламенту або та діяльність, яка була в останні рік чи півтора роки в нас, це ознака того, якого парламенту не треба мати».

В.ЮЩЕНКО також вважає, що парламентська коаліція повинна грунтуватися на політичних результатах виборів. «І з тих заявок, які сьогодні сформульовані, помаранчева коаліція демократичних сил має бути сформована в парламенті», - сказав Президент і закликав «усіх зробити достатні кроки для створення демократичної коаліції». Також В.ЮЩЕНКО назвав великою помилкою думку, що при перевазі в 3 голоси парламентський інститут можна назвати таким, що стабільно працює.

«Параграф третій, який я говорив учора ТИМОШЕНКО, говорив ЯНУКОВИЧУ і кажу «нашоукраїнцям»: ви повинні створити новий формат взаємин, але не треба формувати політику на реванші, це не може бути політика окремих персон», - сказав він.

 

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