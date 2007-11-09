Тимошенко бажає Саакашвілі й далі ”наводити порядок”

Лідер БЮТ Юлія Тимошенко сподівається, що демократичним силам Грузії вдасться стабілізувати ситуацію в країні.

"Я думаю, що демократичним силам складно працювати в будь-якій пострадянській країні", - сказала Тимошенко в інтерв`ю журналістам у четвер, коментуючи ситуацію в Грузії.

За словами Тимошенко, у будь-якій країні робота демсил "ускладнюється колосальною протидією як у самій країні, так і ззовні".

"Я б хотіла, щоб демократичні сили Грузії все-таки стабілізували ситуацію і продовжили наведення порядку в країні, проведення реформ. Я б хотіла, щоб у Грузії був спокій і стабільність", - підкреслила вона.

У свою чергу радник прем’єра Януковича Ганна Герман заявила, що саме позиція Партії регіонів після розпуску парламенту "відвела від України той ганебний сценарій, який ми зараз спостерігаємо в Грузії".

При цьому Герман визнала, що "Партія регіонів в ім’я громадянського спокою прикрила очі на явні порушення Конституції збоку українських демократів".

"В Грузії крах кольорової демократії став можливими так швидко, тому що вся влада була сконцентрована в руках Саакашвілі. В Україні це поки що не так. Ми маємо поділ влади, але що може статися, якщо буде скасована політреформа – ось де питання", - зазначила вона.

Українська правда