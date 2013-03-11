Український конгресовий комітет Америки засудив позбавлення Власенка мандата

Про це йдеться у заяві УККА, повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини».

«Це відверта спроба залякати тих, хто знаходиться в опозиції до режиму Януковича», - наголошується в заяві.

«Рішення Вищого адміністративного суду демонструє використання режимом Януковича вибіркового та політично-вмотивованого правосуддя. Режим буквально хизується своєю зневагою до рекомендацій останнього саміту Україна-ЄС, ставлячи тим самим під загрозу стратегічно важливу європейську інтеграцію України», - зазначається в документі.

У зв‘язку з цим УККА закликав українську владу «поважати принцип верховенства права, дотримуватися своїх міжнародних зобов‘язань та негайно припинити використовувати судову систему для залякування опозиції».

***УККА - організація, яка репрезентує понад мільйон американців українського походження.

Як повідомляв УНІАН, 6 березня Вищий адміністративний суд України достроково припинив повноваження народного депутата від “Батьківщини”, захисника екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко С.Власенка.

Суд ухвалив таке рішення за позовом голови Верховної Ради Володимира Рибака. Свій позов спікер аргументував суміщенням С.Власенком депутатських повноважень і адвокатської діяльності.

Водночас в опозиції заявляють про фальсифікацію рішення Регламентного комітету ВР, на підставі якого В.Рибак зробив подання до ВАСУ.