Чечетов думає, що разом з Луценком до України повернеться 37-ий рік

З поверненням Юрія Луценка на посаду голови МВС знову реанімуватимуться найгірші рецидиви 1937-го року, року політичних переслідувань і репресій. Про це “ІнтерМедіа консалтинг” заявив представник Партії регіонів Михайло Чечетов, коментуючи заяву Геннадія Москаля про те, що Юрій Луценко – краща кандидатура на посаду Міністра внутрішніх справ України.

“Було б дивно, якби він сказав зворотнє. Оскільки він входить в блок, який очолює Луценко. Але я вважаю, що це був би гірший варіант для України”, - відзначив регіонал.

За його словами, коли Луценко очолював Міністерство внутрішніх справ у 2005 році, він продемонстрував свою політичну залежність, а не професійність.

“Ми в 2005 році це вже бачили і пережили, коли тисячі людей абсолютно безпідставно звинувачувалися по телебаченню, по радіо, в газетах, їх викликали в правоохоронні органи і т.д., а мета була одна – використовуючи механізм політичних репресій спробувати зламати Партію регіонів. Але цього у них не вийде”, - підкреслив Чечетов.