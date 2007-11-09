Генпрокуратура відмовила Цушку: справи про отруєння не буде

Генеральна прокуратура України відмовила в порушенні кримінальної справи за заявою міністра внутрішніх справ України Василя ЦУШКА щодо його отруєння.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генпрокуратури, В.ЦУШКУ відмовлено в порушенні кримінальної справи через відсутність події злочину.

Як повідомляв УНІАН, 26 вересня В.ЦУШКО заявив, що був отруєний теофіліном, і матеріали, що підтверджують його отруєння, він одержав 21 вересня. Він висловив припущення, що його отруїли організатори захоплення Генеральної прокуратури 27 травня.

30 вересня В.ЦУШКО повідомив, що прийняв рішення про відставку через погіршення стану здоров’я. У його заяві йдеться, що «отруєння завдало значного удару» по здоров’ю, що не дозволяє «з етичних підстав залишатися лише формально на посаді міністра».

27 вересня генпрокурор Олександр МЕДВЕДЬКО отримав від В.ЦУШКА заяву про замах на нього як державного діяча.