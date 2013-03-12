Експерт: Українську ГТС не можна передати в оренду, поки не змінений закон

Про це він сказав в ефірі «5 каналу».

«Це досить небезпечно попри можливі переваги з точки зору зменшення ціни. Все ж таки ми є членом Енергетичного співтовариства, там є певні зобов’язання, в тому числі щодо співпраці з «Газпромом» який не реформований і не збирається реформуватись», – зазначив Саприкін.

«Поки закон не змінено, жодної оренди бути не може… Закон забороняє, парламент зараз не працює. Я вважаю, що це юридично не можливо зробити. Як це можна всупереч законодавству зробити», – наголосив експерт.