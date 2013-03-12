У Кличка ініціюють створення ТСК ВР з розслідування діяльності Рибака
Фракція “УДАР” ініціює створення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування діяльності спікера Володимира Рибака.
Як повідомили УНІАН у прес-службі партії "УДАР Віталія Кличка", створення такої комісії передбачене регламентною процедурою щодо відкликання голови ВР з посади.
“Голова Верховної Ради неодноразово порушував Конституцію і закони України, Регламент парламенту, не забезпечив персонального голосування, не скликав позачергову сесію на вимогу більш ніж 150 народних депутатів. Також Володимир Рибак став одним з організаторів та учасників незаконного позбавлення депутатських повноважень Сергія Власенка. І, як голова Верховної Ради, Рибак повинен за це відповідати”, - підкреслив заступник голови партії “УДАР” Віталій Ковальчук.
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За ініціативи фракції “УДАР” зібрано понад 150 підписів народних депутатів з вимогою відкликання В.Рибака з посади спікера.