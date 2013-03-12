Вищий спецсуд підтвердив вирок Іващенку

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу сьогодні оголосила колегія суддів Вищого спецсуду.

“Касаційну скаргу Іващенка В.В. залишити без задоволення. Вирок залишити в силі”, - зазначається у судовому рішенні.

У своїй касаційній скарзі В.Іващенко та його захист просили суд вищої інстанції скасувати рішення Печерського районного суду Києва та постанову Апеляційного суду столиці, закривши справу за відсутності складу злочину.

Коментуючи судове рішення, адвокат В.Іващенка Борис Нечипоренко сказав: “Звичайно, ми не задоволені цим рішенням і будемо оскаржувати його у Європейському суді з прав людини, оскільки вважаємо, що наш підзахисний ніякого злочину не скоював”.

Також у ході засідання з’ясувалося, що Генеральна прокуратура ще у лютому відкликала з касаційного суду свою скаргу на рішення Апеляційного суду Києва.

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня 2012 року Печерський райсуд Києва засудив В.Іващенка до 5 років позбавлення волі за зловживання службовим становищем під час підписання плану санації держпідприємства Міноборони «Феодосійський судномеханічний завод».

14 серпня колегія суддів Апеляційного суду Києва пом’якшила вирок колишньому тимчасово виконуючому обов’язки міністра оборони, звільнивши його від відбування основного покарання з іспитовим терміном на 1 рік.

13 листопада адвокати подали касаційну скаргу на вирок В.Іващенку.