Литвин хоче бути золотою серединою

З’їзд Народної партії доручив своєму лідеру Володимиру ЛИТВИНУ проводити переговори щодо формату співпраці з представниками інших політичних сил у парламенті. Про це йдеться в рішенні IV етапу ІХ з’їзду Народної партії, ухваленому після промови В.ЛИТВИНА.

Як передає кореспондент УНІАН, у своєму виступі В.ЛИТВИН, зокрема, наголосив, що партія повинна мати свою позицію, бути конструктивною і виступати за суспільний діалог.

Він також піддав критиці заклики до блоку приєднуватись до тієї чи іншої політичної сили.

«Нам знову кажуть – вибирайте якийсь бік, ви не можете довго бути в невизначеності. Краще мати таку свою позицію, але об’єктивну, чесну, і не намагатися підіграти одній частині політикуму», - підкреслив В.ЛИТВИН.

При цьому він наголосив, що країні потрібен новий підхід, який відповідатиме потребам народу. А це, на думку В.ЛИТВИНА, - відмова від маніпулятивної демократії і соціальних підкупів.

За словами лідера Народної партії, сьогодні обидва потужних політичних табори не чують один одного, і тому ділять всіх на своїх і чужих.

«Одна група будує свою політику на соціальному популізмі, що неминуче призведе до чергових потрясінь, а друга демонструє амбітну самовпевненість, але переважно вчорашнього дня», - сказав він, додавши, що головне завдання блоку «не маневрувати, не прилаштовуватись, мати свій стержень, мати свою позицію»».

У ході своєї промови В.ЛИТВИН повторив програмні цілі блоку, зауваживши, що необхідно зробити все, аби виконати свої передвиборчі обіцянки.

«Якщо ми зробимо хоча б половину, ми зробимо вже дуже багато», - сказав голова Народної партії.