Партія Литвина починає готуватись до нових позачергових виборів

Народна партія починає готуватись до нових позачергових виборів. Зокрема, виступаючи на IV етапі ІХ з’їзду Народної партії, голова партії Володимир ЛИТВИН зауважив, що сьогодні Україна вступила в смугу дочасних виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, при цьому він не уточнив, про які саме дочасні вибори йдеться, але перед цим делегати наголошували, що неминучі позачергові вибори до місцевих рад.

В.ЛИТВИН, зокрема, зазначив, що необхідно святкувати перемогу на парламентських виборах і почати підготовку до наступних виборів.

При цьому В.ЛИТВИН наголосив, що необхідно залучати до своїх лав нових партійців, зокрема, молодь. «Нам потрібен призов у партію», - наголосив він.

Також В.ЛИТВИН закликав однопартійців працювати з людьми, бути уважнішими до їх потреб. Зокрема, він вважає за необхідне провести співбесіду з кожним членом партії. В.ЛИТВИН нагадав, що в партії 400 тис. людей, і якби всі вони спільно з родинами підтримали блок на парламентських виборах, то, на думку голови партії, йому не потрібно було б навіть проводити агітацію.

У ході своєї промови В.ЛИТВИН багато уваги приділив і необхідності реформування системи влади в Україні та інших сфер життя держави.

Говорячи про зміни до Конституції, В.ЛИТВИН підкреслив, що партія не буде підтримувати зміни до Конституції, направлені під конкретний момент і зручні для тих, хто в цей час при владі.

При цьому лідер Народної партії наголосив, що будь-які зміни мають бути продуманими, виваженими і направленими на покращення життя людей.