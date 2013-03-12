14 березня (четвер) 2013 року об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Дострокові парламентські вибори: за і проти».

Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна.

Питання, винесені на обговорення:

1. Чи існують підстави для розпуску Верховної Ради VII скликання і дострокових парламентських виборів?

2. Кому вигідні дострокові вибори народних депутатів?

3. Чи зможе опозиція взяти реванш у разі проведення позачергових парламентських виборів?

4. Як буде розвиватися ситуація у випадку розпуску Ради?

5. У представників яких політичних сил найбільші шанси перемогти в 5-ти «проблемних» округах?

Учасники круглого столу:

1. МИКОЛА ТОМЕНКО, народний депутат України (ВО «Батьківщина»)

2. ВОЛОДИМИР ОЛІЙНИК, народний депутат України (Партія регіонів)

3. ВАЛЕРІЙ КАРПУНЦОВ, народний депутат України («УДАР»)

4. АНДРІЙ ІЛЛЄНКО, народний депутат України (ВО «Свобода»)

5. ОЛЕСЬ ДОНІЙ, народний депутат України

Модератор круглого столу – ВОЛОДИМИР ЗАСТАВА, експерт Інституту Горшеніна.

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