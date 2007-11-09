Ющенко відзначив 4 губернаторів “за виконання особливо відповідальних завдань”

Президент України Віктор ЮЩЕНКО достроково присвоїв перший ранг державного службовця чотирьом головам державних адміністрації Харківської, Луганської, Закарпатської та Рівненської областей.

Про це йдеться в указі глави держави від 9 листопада.

Згідно з документом, перший ранг державного службовця Арсену АВАКОВУ, Олександру АНТІПОВУ, Олегу ГАВАШІ та Віктору МАТЧУКУ присвоєно “за виконання особливо відповідальних завдань”