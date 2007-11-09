Регіонали прийдуть на засідання підготовчої групи ВР

Партія регіонів у понеділок, 12 листопада, має намір взяти участь у засіданні підготовчої групи з проведення першої сесії Верховної Ради VI скликання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час круглого столу повідомила член Партії регіонів Ганна ГЕРМАН.

Вона зазначила, що сьогодні о 15.00 відбудеться засідання членів Партії регіонів, які входять до складу підготовчої групи.

За словами Г.ГЕРМАН, учасники засідання обговорюватимуть питання участі Партії регіонів у засіданні підготовчої групи, а також питання реєстрації Центральною виборчою комісією кандидатів у народні депутати від Партії регіонів.

Крім того, за словами Г.ГЕРМАН, на засіданні обговорюватимуться питання, які Партія регіонів планує винести на першочергове обговорення ВР, зокрема, відміни пільг для депутатів і соціальних обіцянок Партії регіонів.

При цьому Г.ГЕРМАН запевнила, що Партія регіонів у новообраному парламенті «працюватиме конструктивно і спокійно».

«Я вас запевняю, що не буде жодних скандалів, ми зареєструємося і отримаємо депутатські мандати», - сказала вона.

Водночас, за словами Г.ГЕРМАН, Партія регіонів не допустить жодного “пакетного” голосування законопроектів. «Ми будемо всіма законними методами боротися за те, щоб Регламент Верховної Ради виконувався», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, 6, 7 і 8 листопада засідання групи з підготовки і організації першого засідання ВР VI скликання не відбулися у зв`язку з відсутністю представників від Партії регіонів, Блоку Литвина і КПУ.

Зокрема, Партія регіонів пропонує перенести засідання групи з організації першого засідання ВР на після завершення процедури реєстрації народних депутатів.

Всього до підготовчої групи входять 30 осіб від політичних сил, що пройшли у ВР. Для кворуму необхідно, щоб на засіданні були присутні 16 чоловік.

На понеділок, 12 листопада, знову заплановано засідання підготовчої групи з проведення першої сесії Верховної Ради VI скликання.