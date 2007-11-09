Ющенко просить Януковича, Медведька і Черновецького розібратися з лікарнею

Президент України Віктор ЮЩЕНКО направив листи на адресу прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА, Генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА та голови КМДА Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з проханням вивчити питання щодо обґрунтованості реорганізації Центральної міської клінічної лікарні Києва.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, відповідне прохання глава держави направив після отримання звернення колективу Центральної міської клінічної лікарні м. Києва, в якому висловлюється стурбованість діями київської міської влади щодо реорганізації лікарні.

У своїх листах до вказаних посадовців В.ЮЩЕНКО пише: «Як зазначено у зверненні, реорганізація ЦМКЛ здійснюється з метою її ліквідації. На думку колективу лікарні, ініціаторами реорганізації можуть бути комерційні структури, що мають зацікавленість до земельної ділянки, на якій розташована лікарня».

Враховуючи значущість лікарні для киян, В.ЮЩЕНКО просить прем’єр-міністра доручити центральним органам виконавчої влади вивчити питання щодо:

- обґрунтованості та необхідності запланованої реорганізації лікарні;

- підстав до вилучення з її складу низки відділень із передачею їх іншим закладам охорони здоров`я міста;

- доцільності відчуження протягом 2001-2007 років земельних ділянок із користування лікарні.

У свою чергу Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ має провести особисту зустріч із колективом лікувального закладу, де розглянути зазначені питання.

Генеральний прокурор України, зі свого боку, має здійснити перевірку відповідності чинному законодавству прийнятих протягом 2001-2007 років рішень Київською міською радою щодо вилучення земельних ділянок із користування ЦМКЛ.

В повідомлені зазначається, що про результати та вжиті заходи В.ЯНУКОВИЧ, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ та О.МЕДВЕДЬКО мають поінформувати Президента особисто до 26 листопада ц.р.

Як повідомляв УНІАН, 25 жовтня Київська міська рада ухвалила рішення про реорганізацію Центральної міської клінічної лікарні (колишньої Жовтневої).

Згідно з рішенням, лікарню реорганізовано в Олександрівську міську лікарню та віднесено до сфери управління Головного управління охорони здоров’я Київської міськдержадміністрації. Водночас частина майна клінічної лікарні закріплюється за Київським міським клінічним ендокринологічним центром.

В цілому ж рішення про реорганізацію лікарні прийнято з урахуванням рішення Київради від 1 жовтня ц.р. про створення Київського міського ендокринологічного центру.

Згідно з документом, за ендокринологічним центром буде закріплено на праві оперативного управління медичне обладнання та майно, яке використовувалось відділенням ендокринології Центральної міської клінічної лікарні.

На КМДА покладено зобов’язання розробити та затвердити на сесії Київраді статут Олександрівської міської клінічної лікарні.