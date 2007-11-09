Литвин: мені не пече посада спікера

Лідер однойменного блоку Володимир ЛИТВИН підтверджує свою позицію щодо можливості участі його політичної сили у формуванні коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Києві.

В.ЛИТВИН підкреслив, що позиція його політичної сили залишається незмінною: по-перше, переговори про формування коаліції мають розпочатись після формування фракцій в парламенті; по-друге, блок готовий вести мову про коаліцію, якщо братиме участь у формуванні коаліційної угоди.

Він відкинув можливість приєднання Блоку Литвина до вже сформованої коаліційної угоди.

«Ми ніколи не будемо входити в коаліцію, ми будемо брати участь в її створенні», - сказав В.ЛИТВИН, зауваживши, що є велика різниця між рівноправним партнерством і входженням на правах «бідного родича».

Також, за його словами, важливим є врахування можливими партнерами по коаліції ключових програмних засад блоку.

За словами В.ЛИТВИНА, питання посад для членів блоку є другорядним. Він підкреслив, що жодного разу не порушував питання про своє спікерство.

«Повірте мені, мені не пече посада спікера, для того, щоб комусь здатися. Повірте, два портрети там висіти не будуть», - зазначив В.ЛИТВИН. (У ВР є галерея портретів спікерів минулих скликань - УНІАН).

Водночас, він не відкидає можливості обговорення цього питання, за умови, «якщо буде потрібно, якщо скажуть, що необхідно консолідувати парламент, якщо це буде без жодних зобов’язань», - сказав В.ЛИТВИН.

Також він висловився проти квотного принципу розподілу посад. В.ЛИТВИН підкреслив, що не братиме участі в «дерибані, коли посади віддаватимуть людям, на яких тавро ставити нема де».

В цілому В.ЛИТВИН сказав, що готовий співпрацювати з усіма політичними силами, представленими в парламенті, якщо позиції його блоку з того чи іншого питання співпадатимуть з їхніми.

Також він вчергове не виключив, що блок може підтримати кандидатури лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО на посаду прем’єр-міністра, якщо її кандидатура буде внесена в парламент Президентом.

Політик підкреслив, що це стане можливим, якщо в коаліційній угоді чи в іншому документі будуть міститись зобов’язання Ю.ТИМОШЕНКО виконувати основні програмні засади Блоку Литвина. «Тоді ми проведемо дискусію щодо її підтримки», - підкреслив він.