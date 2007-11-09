Литвин вважає, що у парламенті порозуміння не буде

Лідер однойменного блоку Володимир ЛИТВИН не виключає, що через рік в Україні відбудуться нові позачергові парламентські вибори.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Києві.

В.ЛИТВИН підкреслив, що сьогодні вже всім стало зрозуміло, що політичні сили, які пройшли до парламенту, не знайдуть між собою порозуміння, і протистояння між ними буде збільшуватись з наближенням президентських виборів.

Через це, а також те, що буде бажання перевірити сили напередодні президентських виборів, і будуть оголошені дочасні парламентські вибори, вважає В.ЛИТВИН.