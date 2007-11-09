У соратника Януковича стріляли з мисливської рушниці

Сьогодні приблизно о 6 годині ранку в Одесі вчинено замах на депутата міської ради від Партії регіонів, керівника транспортного підприємства «Експрес» Павла СЕРЕБРЯНИКА.

Про це УНІАН повідомила керівник Центру громадських зв`язків УМВД України в Одесі Тетяна ХМЕЛЬНИЦЬКА.

За її словами, коли депутат-бізнесмен П.СЕРЕБРЯНИК від`їжджав на автомобілі від свого будинку на вулиці Дача Ковалевського, невідомий вистрілив в його напрямку з мисливської рушниці. П.СЕРЕБРЯНИК не постраждав.

За словами Т.ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ, „зараз співробітники міліції Київського РВВС Одеси проводять комплекс оперативно-розшукових заходів, вирішується питання про порушення кримінальної справи за фактом замаху на депутата».