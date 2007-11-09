Ющенко звільнив хмельницького губернатора
16:48, 09 листопада 2007Політика
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Виконувати обов`язки буде Гавчук
Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом призначив Івана ГАВЧУКА тимчасово виконуючим обов`язки голови Хмельницької обласної державної адміністрації.
Іншим своїм Указом глава держави звільнив Олександра БУХАНЕВИЧА з посади голови Хмельницької обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою.
Укази розміщені на офіційному сайті Президента України.
Довідка УНІАН. О.БУХАНЕВИЧ очолював Хмельницьку ОДА з липня 2006 року.
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