Ющенко звільнив хмельницького губернатора

16:48, 09 листопада 2007
Політика
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Виконувати обов`язки буде Гавчук

Віктор Ющенко відповідає на запитання журналістів біля Секретаріату. Київ, 7 травня Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом призначив Івана ГАВЧУКА тимчасово виконуючим обов`язки голови Хмельницької обласної державної адміністрації.

Іншим своїм Указом глава держави звільнив Олександра БУХАНЕВИЧА з посади голови Хмельницької обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою.

Укази розміщені на офіційному сайті Президента України.

Довідка УНІАН. О.БУХАНЕВИЧ очолював Хмельницьку ОДА з липня 2006 року.

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