Литвин контролює тільки 6 з 20 своїх депутатів?

"Литвин нам не союзник. І як конкурента ми його теж не розглядаємо", - заявив представник Компартії України Олександр Голуб, коментуючи рішення Народної партії України про можливе формування могутнього і впливового лівоцентристського блоку, який відображав би інтереси і потреби більшості українських громадян.

“Литвин ніколи не відображав і не відображатиме інтереси людей праці – тих, хто живе своєю працею, оскільки він у будь-якому випадку обслуговуватиме або одну, або іншу конфігурацію багатих партій.

Говорити про якусь самостійну позицію Литвина не доводиться вже тому, що сім членів його фракції контролюють "помаранчеві", ще сім членів контролює Партія регіонів і лише шість депутатів з фракції якоюсь мірою може контролювати сам Литвин. От чому його заяви такі далекі від реальності, як Україна від цивілізованих країн Європи”, – підкреслив Голуб.

Він зауважив, що говорити про об`єднання можна тільки в тому випадку, якщо у політичних сил співпадають програмні заяви. “А тут ми навіть не знаємо, про що говорити: як такої єдиної партії у Литвина немає, програми у цієї партії теж немає. Раз так, то об`єднання під великим питанням”, – сказав політик.

Він звернув увагу, що спекулюють на лівій ідеї сьогодні багато.

“Зважаючи на той факт, що більшість партій і блоків, що пройшли до парламенту, не здатні вирішити суспільні проблеми простих виборців, на лівій ідеї починають спекулювати всі кому не лінь. Це дійсно так. Але з початком роботи Верховної Ради, з початком голосувань ми одразу побачимо, хто є лівим на переконання, а хто займається лівим популізмом. Я думаю, що Литвин, який не має ані партії, ані програми і навіть не розпоряджається повною мірою своєю фракцією, навряд чи зможе стати центром будь-якого об`єднання. В усякому разі, заявляти це дуже самовпевнено”, – резюмував Голуб.

ІнтерМедіа консалтинг