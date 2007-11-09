Ющенко: нам треба виходити з тієї ситуації, яка є

Президент України Віктор ЮЩЕНКО не бачить альтернативи формування демократичної коаліції, але вважає, що її буде важко зберігати стабільність за наявності 228 голосів народних депутатів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

«Я ще раз хочу сказати, що демократична коаліція в українському парламенті буде», - сказав глава держави.

За його словами, формат такої коаліції є підсумком дострокових виборів і, поважаючи ці результати, українська демократична коаліція має знайти порозуміння, яке завершиться формуванням сталої коаліції.

При цьому Президент зазначив, що процес формування коаліції має бути підпорядкований виключно одній меті – стабільності в українському парламенті. «Других дострокових виборів не буде. Нам треба виходити з тієї ситуації, яка є, шанувати її і виписувати формулу стабільного українського парламенту», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Водночас, за його словами, «утримувати формат стабільності», маючи в коаліції 228 депутатів, буде важко. На думку Президента, у народних депутатів - членів коаліції можуть виникнути суперечки з дуже багатьох питань, що може призвести до неприйняття ряду законодавчих актів.