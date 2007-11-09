Ющенко перетрусив власний Секретаріат

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом змінив структуру Секретаріату Президента.

Документ розміщено на офіційному сайті Глави держави.

Указ передбачає, що глава Секретаріату Президента України має двох перших заступників, у тому числі першого заступника глави Секретаріату – Представника Президента України у Кабінеті міністрів України, та шістьох заступників, у тому числі заступника глави Секретаріату – Представника Президента України у Конституційному Суді України та заступника глави Секретаріату – Уповноваженого Президента України з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України.

Скоординовану діяльність заступників глави Секретаріату Президента України забезпечує перший заступник глави Секретаріату – Представник Президента України у Кабінеті Міністрів України».

Також В.ЮЩЕНКО ліквідував посаду Представника Президента України на Чорнобильській АЕС.

Як відомо, сьогодні Президент призначив Ігоря ПУКШИНА заступником глави Секретаріату Президента України – Уповноваженим Президента України з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України.