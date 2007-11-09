Кучма поставив завдання Ющенку: не помилитися

Екс-президент України Леонід КУЧМА вважає, що в нинішній ситуації саме від нинішнього глави держави Віктора ЮЩЕНКА залежить “доля країни”.

Про це він сьогодні сказав журналістам.

За словами Л.КУЧМИ, сьогодні саме від В.ЮЩЕНКА залежить, яким в умовах неоднозначного розподілу політичних сил у парламенті буде подальший розвиток подій. “Мені здається, що сьогодні, за великим рахунком, вирішується доля країни: яким чином Україна далі піде, і тому на Президенті сьогодні лежить головне завдання - не помилитися”, - заявив Л.КУЧМА.

За словами екс-президента, у В.ЮЩЕНКА була можливість за роки президентства переконатися, “з ким йому потрібно йти надалі”. “Давайте не підганяти Президента і політикум, а дамо час для того, щоб прийняти остаточне рішення», - сказав Л.КУЧМА.