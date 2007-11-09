Чорновіл помилився - регіонали так і не дійшли до ЦВК

Партія регіонів ще не направила до Центральної виборчої комісії документи для реєстрації депутатів, визнаних обраними до нового складу Верховної Ради.

Про це УНІАН повідомив сьогодні заступник голови ЦВК Андрій МАГЕРА.

«ЦВК ще не одержала документів на реєстрацію народних депутатів, обраних за списком Партії регіонів», - сказав А.МАГЕРА.

Як повідомляв УНІАН, представник Партії регіонів Тарас ЧОРНОВІЛ 7 листопада заявив, що Партія регіонів планує в п`ятницю, 9 листопада, одержати тимчасові посвідчення народних депутатів України.

«Я хочу всіх заспокоїти, що до кінця тижня всі обрані за списком Партії регіонів одержать посвідчення», - сказав Т.ЧОРНОВІЛ.

Довідка УНІАН. Термін подання документів для реєстрації народних депутатів закінчується 16 листопада. Ще впродовж п`яти днів комісія може розглядати документи і, таким чином, 21 листопада ЦВК повинна зареєструвати всіх обраних депутатів.

Разом з тим, відповідно до закону, кандидат в народні депутати може звернутися до ЦВК з проханням продовжити терміни реєстрації.