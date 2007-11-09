Ющенко обіцяє впоратися з документами Тимошенко за добу

Президент України Віктор ЮЩЕНКО запевняє, що не затримуватиме внесення до Верховної Ради кандидатури прем’єр-міністра після того, як коаліція надасть свої пропозиції з цього питання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

«Я запевняю, що на президентському столі більше однієї доби пропозиції, які отримаю від більшості, не затримаються з точки зору подання кандидатури на посаду прем’єр-міністра», - сказав В.ЮЩЕНКО.

З цією метою, за словами глави держав, необхідно, аби якомога швидше відбулося засідання Підготовчої групи з організації першої сесії Верховної Ради.

«Нам треба покінчити дискусію щодо регламенту роботи робочої групи, якомога швидше зібрати робочу групу і визначити день початку першої сесії», - сказав Президент.