Саакашвілі сказав Україні, що опозиція його підтримала

Сьогодні спеціального представника міністра закордонних справ України, заступника міністра закордонних справ Костянтина ЄЛІСЄЄВА, який перебуває з робочим візитом у Тбілісі, прийняв Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, у ході зустрічі глава Грузинської держави детально розповів про останні внутрішньополітичні події в його країні, зокрема, він поінформував про плани імплементації рішення щодо проведення 5 січня 2008 року дострокових президентських виборів та плебісциту для визначення дати проведення у Грузії парламентських виборів. При цьому ним було наголошено, що зазначений крок вже знайшов підтримку з боку опозиційних сил країни.

Президент запевнив у готовності забезпечити демократичне і вільне волевиявлення грузинського народу та підтвердив запрошення всім членам міжнародного співтовариства, у т.ч. Україні, взяти участь у спостереженні за майбутніми виборами.

М.СААКАШВІЛІ відзначив активну, ініціативну і конструктивну позицію, яку зайняла Україна під час листопадових подій у Грузії. При цьому Президент підтвердив, що, незалежно від розвитку ситуації в його країні, українсько-грузинське стратегічне партнерство продовжуватиме розвиватися і наповнюватися новим змістом.

Представник України привітав виявлену грузинським керівництвом політичну мудрість та мистецтво знаходити компроміс. К.ЄЛІСЄЄВ висловив впевненість, що грузинська влада не стане жертвою тимчасових внутрішніх розладів і безапеляційно підтвердить свою репутацію молодої та успішної демократії. У даному контексті Спеціальний представник Міністра закордонних справ України відзначив вагомість демократичних завоювань останніх років у Грузії.

Сторони також обговорили ситуацію стосовно врегулювання існуючих на території Грузії „заморожених” конфліктів.