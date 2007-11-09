Голова КС просить Ющенка змінити правила гри

Голова Конституційного Суду України Андрій СТРИЖАК виступає за внесення змін до Закону "Про Конституційний Суд України", які б дозволити суддям складати присягу безпосередньо в КС, а суддям у відставці - продовжувати виконувати обов’язки до призначення нових.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КС, про це він сказав сьогодні під час зустрічі з Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ. (УНІАН: згідно з чинним законодавством, судді КС мають скласти присягу у Верховній Раді).

За даними прес-служби, таку пропозицію А.СТРИЖАК висловив з огляду на те, що нині склад КС залишається недоукомплектований. Новопризначені судді, замість звільнених за квотою Президента, не можуть скласти присягу, бо не працює Верховна Рада України, зазначив він. Разом з тим відповідні законодавчі зміни забезпечать безперервність роботи, додав голова КС.

У свою чергу Президент підтримав А.СТРИЖАКА і погодився, що Закон "Про Конституційний Суд України" потребує певних змін.

У ході зустрічі голова КС також поінформував Президента про запланований перший офіційний візит до Страсбурга в кінці листопада. Там передбачені зустрічі А.СТРИЖАКА з Генеральним секретарем Ради Європи Террі ДЕВІСОМ, головою Європейського суду з прав людини Жаном-Полем КОСТА, а також з секретарем Європейської Комісії "За демократію через право" Джанні БУКІККІО. За участю останнього планується провести Конференцію у Києві, де будуть присутні всі представники влади. Президент особисто висловив бажання взяти участь у цій Конференції, повідомили в КС.

За словами голови КС, він також очікує на візит-відповідь голови Європейського суду з прав людини і розраховує на довготривалу співпрацю в майбутньому.